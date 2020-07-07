شكرا لقرائتكم خبر عن نجل العصار يشكر السيسي: والدى ارتكز على إخلاصه لله وحبه لمصر وللمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد العصار، نجل الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي الراحل، إن والده كان في نهاية حياته يعانى من بعض الأمراض، وكان يعمل في منصبه لحبه لمصر.

وقدم نجل الفريق العصار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة الحدث، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي على اهتمامهما الشديد بأسرته، واهتمام الرئيس بوالده فترة مرضه.

وأوضح نجل الفريق محمد العصار، أن والده كان لديه شغف شديد وغير طبيعى بعمله، وكان مخلص النية لله.

وتابع: «والدى كان يرتكز على إخلاصه لله، وحبه لمصر وللمصريين»، مؤكدا أنه يعتز بوالده ولحب القيادة السياسية والمواطنين له.