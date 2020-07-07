شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة 10% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد فقد تقرر زيادة درجات الرأفة الممنوحة لطلاب الثانوية العامة هذا العام حتى 10%.

وقال «حجازي» في تصريحات صحفية، إن درجات الرأفة يستفاد منها فقط الطلاب لتغيير حالتهم من راسب إلى ناجح أو من الدور الثاني للنجاح أو من إعادة السنة للنجاح.

وأوضح أن طريقة منح الدرجات للطلاب تكون وفق درجات المادة وتكون 8 درجات للمادة التي تكون درجتها النهائية من 80 درجة، و6 درجات للمواد التي درجتها من 60، و5 درجات للمواد التي مجموع درجاتها من 50 درجة وهكذا.