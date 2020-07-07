- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 217 من المصريين العالقين في السودان إلى معبر قسطل (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت سلطات معبر قسطل البري الحدودي، مساء الثلاثاء، إجراءات عبور ٢١٧ عالقا مصريا قادما من دولة السودان.
وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير، عام الطب الوقائي بأسوان، إن سلطات المعبر أنهت جميع إجراءات عبور المصريين من الجانب السوداني.
أضاف أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات الطبية الخاصة بهم بالحجر الصحي بالمعبر، وجاءت نتائج جميع العائدين سلبية.
وأوضح «أبوالمجد» أن إدارة معبر قسطل وفرت سيارات لنقل العائدين من السودان إلى مدينة أبوسمبل تمهيدًا للسفر إلى محافظاتهم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
77,279
-
تعافي
21,718
-
وفيات
3,489
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 217 من المصريين العالقين في السودان إلى معبر قسطل (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.