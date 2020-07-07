شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 217 من المصريين العالقين في السودان إلى معبر قسطل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت سلطات معبر قسطل البري الحدودي، مساء الثلاثاء، إجراءات عبور ٢١٧ عالقا مصريا قادما من دولة السودان.

وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير، عام الطب الوقائي بأسوان، إن سلطات المعبر أنهت جميع إجراءات عبور المصريين من الجانب السوداني.

أضاف أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات الطبية الخاصة بهم بالحجر الصحي بالمعبر، وجاءت نتائج جميع العائدين سلبية.

وأوضح «أبوالمجد» أن إدارة معبر قسطل وفرت سيارات لنقل العائدين من السودان إلى مدينة أبوسمبل تمهيدًا للسفر إلى محافظاتهم.

وصول ٢١٧ عالقا مصريا من السودان عبر معبر قسطل

وصول ٢١٧ عالقا مصريا من السودان عبر معبر قسطل

وصول ٢١٧ عالقا مصريا من السودان عبر معبر قسطل