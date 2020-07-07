شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط سعودية للحجاج وعزل المصابين حتى إتمام الشعائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألزمت السلطات السعودية الحجاج هذا العام بالحصول على تصريح للدخول إلى المشاعر المقدسة بمنى وعرفات والمزدلفة، بدءًا من 28 ذى القعدة وحتى 12 ذى الحجة. كما قررت السماح للحالات المشتبه بها إتمام طقوس الحج على أن يتم إلحاقهم بمجموعة خاصة، ويخصص لهم عمارة منفصلة أو دور سكنى وحافلة وجدول لمسار رحلتهم وعدم السماح بالعمل لأى مشرف على مسار مشتبه فى إصابته إلا بعد زوال أعراض الإصابة ولو كانت إنفلونزا عادية. كما ألزمت السلطات جميع الراغبين فى الحج بارتداء الكمامات فى جميع الأوقات والتخلص منها بطريقة سليمة مع الالتزام بالقواعد الاحترازية الأخرى.. كما شددت على إزالة جميع النسخ المطبوعة والمجلات الورقية، والسماح بصلاة الجماعة مع الإبقاء على مسافة بين المصلين. يذكر أن السلطات السعودية قد قصرت الحج هذا العام على من لديه الرغبة فى ذلك من المتواجدين على أراضى المملكة فقط تجنبا لتفشى الوباء العالمى، وحرصا على سلامة ضيوف الرحمن. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 77,279

تعافي 21,718

وفيات 3,489

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