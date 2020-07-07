شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» ينهى قائمته لانتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصرى اليوم» أن غالبية أحزاب التحالف الوطنى الذى دعا له حزب «مستقبل وطن» أرسلت له قائمة بأسماء مرشحيها فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إقامتها أغسطس المقبل، وقالت المصادر إنه تم تقسيم عدد المقاعد الـ100 فى القائمة على الأحزاب المشاركة فى التحالف، حيث يحصل مستقبل وطن على 40 إلى 45 مقعدا، فيما يحصل حزب «الشعب الجمهوري» على 22 إلى 25 مقعدا، و«الوفد» على 10 مقاعد، و«حماة وطن» 10 مقاعد، فيما يحصل حزب «الغد» على 3 مقاعد بالإضافة إلى تعيين رئيس الحزب موسى مصطفى موسى، فيما تحصل باقى الأحزاب مثل العدل والمصرى الديمقراطى والمؤتمر والتجمع وإرادة جيل ومصر الحديثة والحركة الوطنية إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب على مقعدين إلى ثلاثة مقاعد.

وقالت مصادر لـ»المصرى اليوم» إن القائمة سيتم الإعلان عنها خلال يومين على الأكثر، ومن أبرز الأسماء التى تم إرسالها من الوفد الدكتور هانى سرى الدين، المستشار ياسر الهضيبى، عبير عصام رفعت، طارق تهامى، طارق رفعت، وجميعهم من أعضاء الهيئة العليا للحزب، وأكدت المصادر أن هناك قائمة ثانيه تبدأ أحزاب المعارضة فى تجهيزها يترأسها حزب المحافظين وأحزاب الحركة المدنية التى تضم الإصلاح والتنمية والدستورى والكرامة والناصرى.

وأكد المستشار ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، أن الوفد لا يمانع المشاركة فى أى ائتلاف وطنى بدافع الإحساس بالمسؤولية ومساندة الدولة فى الظروف الصعبة التى تمر بها، حيث إن حدود مصر فى خطر من كافة النواحى إلى جانب الأزمة التى تعيشها بسبب جائحة كورونا؛ وهو ما يفرض على أى فصيل سياسى أن يساند الدولة، مؤكدا أن الحزب اشترط ثلاثة شروط فى مرشحيه للشيوخ هى حُسن السمعة، والشعبية فى دائرته الانتخابية، بالإضافة إلى القدرة المالية، مع إضافة شرط الحصول على مؤهل عال بالنسبة للمرشحين على مقاعد مجلس الشيوخ.

وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب بدأ استعداداته لخوض الاستحقاقات الدستورية المقبلة منذ نحو عامين ونصف العام، من خلال التواصل مع المواطنين فى الشارع فى جميع ربوع الدولة، لافتًا إلى أنه ساعد على تيسير عملية اختيار الكوادر الذين سيجرى الدفع بهم فى الانتخابات المقبلة.

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وأكد «الخولى» أن باب التحالف مفتوح أمام الأحزاب المعارضة، مع التأكيد على أن مجلس الشيوخ يحتاج إلى أشخاص يتميزون بالخبرة والكفاءة، لأن مصر الآن فى مرحلة تستوجب وجود جميع الآراء وتوحيد الجهود، مشيرًا إلى أن ما يؤكد أن التحالف انتخابى فقط وليس سياسيًا هو أن كل حزب سيحتفظ بآرائه وتوجهاته السياسية داخل المجلس بعد الانتخابات. ولفت إلى أن «مستقبل وطن» يسعى للحصول على الأغلبية لأنه حزب طموح، مشيرًا إلى أن التنسيق داخل التحالف الانتخابى يشمل القوائم والمقاعد الفردية ليكون هناك مجلس يضم جميع الآراء، والتى هى فى النهاية تعمل لخدمة الدولة.

وقال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب «حماة الوطن»، إن الحزب سيشارك ضمن القائمة التى سيدفع بها حزب «مستقبل وطن» فى الانتخابات باعتبار الحزب جزءًا من الائتلاف البرلمانى وهو «ائتلاف دعم مصر» الذى يضم عددًا كبيرًا من الأحزاب، لافتًا إلى أن الحزب سيُنسق مع أحزاب «تحالف دعم مصر» على المقاعد الفردية أيضًا لمنع حدوث تفتيت فى الأصوات أثناء عملية الاقتراع.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن المفاوضات مع مستقبل وطن بشأن التحالف الجديد هدفها تحديد المقاعد لمناقشة إعداد قائمة موحدة يتم الاتفاق على نصيب كل حزب منها، وبعدها يبدأ كل حزب على حدة فى تحديد مرشحيه للخوض بهم غمار الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب سيدفع بكوادر نسائية وشبابية وسياسيين واقتصاديين وتشكيلة من كل طوائف المجتمع، لمنح الفرصة الكاملة أمام كل فئة للمشاركة فى عملية صناعة القرار وصياغة التشريعات والقوانين، منوها بأن الحزب سيحمل لواء المعارضة داخل البرلمان فى ضوء تحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية واستكمال مسيرة الإنجازات والنهضة الشاملة.

وقال المهندس محمد أمين، نائب رئيس المحافظين، إن الحزب يجتمع بشكل دورى لمناقشة كيفية الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية، مؤكدا أن كل السيناريوهات مطروحة أمام الحزب سواء عقد تحالفات انتخابية على القوائم مع أحزاب تتفق مع رؤية ومواقف الحزب أو قرار خوض الانتخابات على المقاعد الفردية فقط.