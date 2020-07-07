شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس وكبار رجال الدولة يتقدمون جنازة الفريق العصار: «أحد الرموز العسكرية المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار، الذى وافته المنية، أمس الأول الاثنين.

وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة، وقدم الرئيس واجب العزاء لأسرة الفقيد الذى يعد أحد الرموز العسكرية المصرية.

وكانت رئاسة الجمهورية نعت ببالغ الأسى والحزن الفريق العصار، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيماً شارك فى مسؤولية إدارة البلاد فى فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.

كما نعى الرئيس السيسى، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، الفقيد، قائلا: «فقدت مصرنا العزيزة رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار.. لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدى من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها فى لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها.. اللهم ارحم الفقيد العزيز، ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان».

ونعت القوات المسلحة ابناً من أبنائها المخلصين، متقدمة لأسرته بخالص العزاء، وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نعت وزارة الخارجية قامة عظيمة ورمزاً كبيراً للوطن، وتقدمت لأسرته بخالص العزاء وصادق المواساة.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتور هالة زايد، إن مصر فقدت أحد رجالها المخلصين، والذى خدم وطنه بإخلاص وفى أى موقع تم تكليفه به، فلم يدخر جهدا من أجل رفعة وطننا الغالى.

وتقدمت الوزيرة بخالص التعازى لأسرة الفريق، وكافة أبناء الشعب المصرى، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

وتقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باسمه وباسم جميع العاملين بوزارة المالية بخالص تعازيه للقوات المسلحة وأيضا للعاملين بوزارة الإنتاج الحربى ولشعب مصر العظيم ولأسرة الفريق العصار، سائلا المولى عزوجل أن «يلهمنا الصبر على هذا المصاب الجلل وأن يتغمد الفقيد العظيم بواسع رحمته وأن يجعل ما قدمه من خدمات جليلة للوطن حتى النفس الأخير فى ميزان حسناته».

وأكد الوزير أن مصر والقوات المسلحة خسرت برحيل الفريق محمد العصار قامة وطنية عظيمة وأحد رموز قيادات القوات المسلحة المخلصين، صاحب التاريخ الحافل فى خدمة الوطن حيث لم يألوا جهدا فى خدمة الأمة المصرية والعربية طوال عمله بالقوات المسلحة المصرية، وخلال منصبه الوزارى، حيث شارك الفقيد العزيز فى حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر العظيمة، كما شارك فى مسؤولية إدارة البلاد عقب ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ليحمل أمانة ومسؤولية الانتقال بمصر إلى بر الأمان، وكان نموذجًا متفردًا فى التضحية والفداء والوطنية كما استمر فى عمله الدءوب لخدمة مصر وشعبها خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربى، ولا تزال بجهد متميز فى مكافحة الجائحة وتوفير جميع احتياجات البلاد من الأجهزة والمعدات الطبية ومواد التعقيم والتطهير.

وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن خبر وفاة العصار مؤلم ومحزن، والفقيد كان قمة فى الأدب والأخلاق، كما كان قمة فى العلم، فقد كان أحد أهم قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ٢٠١١، وله دور بارز فى جميع الأحداث التى تلت تلك الفترة حتى وافته المنية، وكان يتميز بالخلق الرفيع والتفانى والإخلاص فى خدمة وطنه.

وأعرب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة الإسكان، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، إن فقيد مصر الكبير قاتل وناضل بشرف فى ساحات القتال ومراكز صنع القرار ومواقع الإنتاج من أجل تحرير الأرض، ومن أجل حماية استقرار البلاد وتقدمها ورفعتها، وكان مشاركا بكل تفان وروح وطنية فى كل المنعطفات الكبرى التى مرت بها مصر منذ معركة تحرير التراب الوطنى فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وحتى آخر لحظة من حياته، وحظى بتقدير الشعب المصرى فى كل المراحل.

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وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازى فى وفاة الفريق العصار، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت الهيئة، فى بيان لها، إنه كان مثالاً للرجل العسكرى القوى المدافع عن بلاده وأحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل، حيث شارك فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد العديد من المناصب العسكرية الرفيعة.

وأضافت الهيئة أن العصار حصل خلال مسيرته الحافلة على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلى أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف «مرتبة قائد» من فرنسا.

ونعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الراحل، الذى قدم للوطن كل جهد مخلص من خلال مسيرة طويلة من العمل الوطنى المخلص بالقوات المسلحة المصرية، وانتهاءً بمنصب وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الفريق العصار ظل حتى آخر أيام عمره يعمل بجد وإخلاص فى خدمة بلاده، وكان وطنيا شريفا واستطاع أن يعبر مع زملائه الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد فى الأحداث الأخيرة.

ونعى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببالغ الحزن والأسى فقيد مصر، مشيرا إلى أن الفقيد كان شخصية وطنية متفردة وقدم جهودا وإسهامات بالغة الأهمية فى خدمة وطنه من خلال كافة المواقع التى شغلها على مدار حياته، وخاصة فى إحدى أهم المراحل التى مرت بها مصر، وأن التاريخ المصرى لن ينسى الدور الكبير الذى قام به الفقيد والتضحيات التى قدمها للوطن فى كافة المهام والمسؤوليات التى تولاها والإسهامات العظيمة التى ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا.

وأضاف شاكر أن الفقيد كان نعم الأخ والصديق العزيز، والذى كان أحد رموز الإخلاص والوفاء لهذا الوطن، (وتشرفت بزمالته والعمل معه لعدة سنوات فى مجلس الوزراء).

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الراحل كان رمزا من رموز المؤسسة العسكرية الباسلة وأحد أبطال القوات المسلحة الذين قدموا الكثير لوطنهم بإخلاص وتفان، وله تاريخ عسكرى ووطنى مشرف، وكان نموذجًا مشرفًا للتفانى فى العمل والإخلاص والانضباط.