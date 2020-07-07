شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» و«الداخلية» و«الأعلى للقضاء» ينعون الفريق العصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المستشار عمر مروان، وزير العدل، ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خيراً عما قدمه فى خدمة الوطن.

وأعرب وزير العدل عن تعازيه لأسرة الفقيد، مضيفًا أن التاريخ سيدون ذكرى رجل أخلص من أجل وطنه، متحليًا بالقوة والشجاعة والحكمة كعادة أبطال القوات المسلحة المصرية.

كما نعت وزارة الداخلية، الفريق العصار، ببالغ الحزن والأسى، وتقدم مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، بخالص التعازى لأسرة الفقيد وللشعب المصرى، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

ونعى محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الفريق العصار، مشددا على أن مصر فقدت بوفاته مسؤولا، وعلما من أعلام القوات المسلحة الباسلة.

وأضاف فائق، فى تصريحات صحفية، أمس، أن فقيد مصر الراحل شارك فى تحمل المسؤولية وكانت له إسهامات وأنشطة عديدة عكست مواقف وطنية مصرية صادقة، مشيرا إلى أنه لمس وعرف عن الفقيد الراحل أنه فى كل المناصب التى تولاها كان مخلصا متفانيا فى العمل من أجل تحقيق ما يخدم أهداف البلاد ورفعتها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر فى 26 يونيو الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل. وولد العصار فى 3 يونيو 1946 وشارك فى حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية. وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011.

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