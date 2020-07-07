شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: انخفاض أعداد المصابين يوميًا يؤكد التغلب على ذروة «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا ينتقل بالرذاذ الخارج من المصاب وليس عن طريق الهواء، مشيرة إلى أن الانخفاض الملحوظ لأعداد الإصابات يؤكد التغلب على الذروة.

وقالت «العسال»، في مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المعروض على قناة «دي إم سي» إن «أعداد المصابين أمس، كانت مبشرة جدًا، وإذا استمر الرقم في الهبوط، فهذا يؤكد على التغلب على الذروة، وفي انتظار انتهاء الموجه».

وتابعت: «الاستمرار في انخفاض الأرقام، مؤشر جيد جدًا، لكن لابد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، لأن في حالة الالتزام يضمن لنا الاستمرار في الهبوط بدون انتكاسات.. إحنا الفترة اللي فاتت الأرقام كانت ثابتة في معدلات معقولة، وذورة الأرقام كانت أقل من المتوقع»، مشددة:«أن المنظومة الصحية كانت موفقة جدًا في التعامل مع الجائحة».

وتابعت: «معدلات الحالات الحرجة أنخفضت، وأغلبية الحالات المتواجدة هي حالات بسيطة ومتوسطة، ومعظم الحالات يمكن معالجتها في المنزل.. والحالات اللي بتتعالج في البيت معظمها يستجيب للعلاج بسرعة، وده منعكس على المستشفيات أن في أماكن فاضية كتير، خاصة في الرعاية، حتى الاستشارات الحالية بسيطة يمكن معالجتها في البيت».

واختتمت: «يمكن انتقال العدوى بالفيروس بانتقال الرذاذ بنسب متفاوتة أثناء تعلقه بالهواء، لفترة معينة ومسافة معينة لا تتعدى دقائق قليلة من المصاب، وليس عن طريق الهواء في المطلق».

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