شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 7 قرون.. إلغاء مولد «أبوالحسن الشاذلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى مثل هذا التوقيت سنويًا وفى الطريق إلى وادى «حميثرا» بصحراء مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، تجد مئات السيارات تصطف لتشق طريقها فى اتجاه الوادى وهى تحمل الآلاف من المريدين من مختلف المحافظات، ولكن اختلف المشهد هذا العام مع انتشار وباء كورونا، فلن تسمع الأناشيد التى أشهرها «يا شاذلى يا بُوالْحسنْ، ونْعيشْ ونْزورك سَنَوِى ونْولّع نورك سنوى»، والتى يرددها أتباع القطب الصوفى، أبوالحسن الشاذلى، ولن تشاهد سيارات النقل التى تحمل الرجال والسيدات والأطفال من مختلف المحافظات، وتعلو السيارات مكبرات الصوت التى تنطلق منها الابتهالات والأغانى والأناشيد الدينية وترفع الرايات بمختلف ألوانها. أعلنت وزارة الأوقاف إلغاء الاحتفال بمولد القطب الصوفى، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها وزارة الأوقاف لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والحد من التجمعات.

وناشد مسؤولو مدينة مرسى علم مختلف المريدين وأتباع الطرق الصوفية بعدم الاحتفال هذا العام، موضحين أنه سيتم منع أى زائرين أو سيارات من الوصول لقرية الشيخ الشاذلى، من خلال لجان أمنية ومرورية على الأكمنة الواقعة بين البحر الأحمر وباقى المحافظات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقال جمعة سالم، من أبناء القرية، إنه منذ نحو 7 قرون لم يتوقف الاحتفال بالمولد أمام الزائرين والمريدين من مصر والدول العربية إلا هذا العام، حيث تم إلغاء الاحتفالات بعد قرار الأوقاف بسبب «كورونا»، لحماية الزائرين وأهالى القرية التى تقع جنوب غرب مدينة مرسى علم بوادى حميثرا، وتحول هذا الوادى الصحراوى ليكون هذا المسجد لؤلؤة مضاءة فى الصحراء وقبلة للمتصوفين فى مصر والعالم.