شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة شقيقة وزيرة التضامن: ماتت بعد زوجها بساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد العقبى، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعى، إن أميمة القباج، شقيقة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، توفيت وفاة طبيعية بأزمة قلبية أصابتها عندما تلقت خبر وفاة زوجها.

وأوضح العقبي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن زوج شقية الوزيرة توفي بشكل طبيعي أيضا وليس متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا» كما زعمت بعض المواقع الإخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتابع: «شقيقة الوزيرة أصيبت بأزمة قلبية حادة عندما تلقت خبر وفاة زوجها، وتم نقلها على إثرها إلى المستشفى، حيث قضت ساعة في غرفة الرعاية المركزة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة حزنا عليه وبسبب فجيعتها في وفاته».

وأشار العقبي إلى أن شقيقة الوزيرة وزوجها كانا سويا في الساحل الشمالى منذ أيام، ولم يكن أحدهما أو كلاهما في مستشفى العزل جراء «كورونا».