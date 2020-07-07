شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة: لم نسجل أي حالات اشتباه بكورونا على 7 رحلات خارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مسؤولو الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، أنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا للسائحين الذين وصلوا للمطار من عدة دول أوروبية على متن 9 رحلات جوية خارجية وذلك منذ استئناف حركة الطيران والسياحة.

وأكد الدكتور المرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان، الثلاثاء، أن الكاميرات الحرارية بالمطار تعمل بطريقة ذكية، حيث تطلق إنذارًا عند رصد ارتفاع درجة حرارة أي راكب باستخدام أشعة تحت الحمراء، دون أن يشعر الراكب خلال مروره من أمامها، وبدون أن يتعامل معه أي عامل مباشرة. وتقوم بتصوير وجه الراكب قبل الوصول إلى منطقة الجوازات وتوجيه إنذار لحظى في حالة وجود درجة حرارة مرتفعة أعلى من المعدل الطبيعي لجسم الإنسان، ويتم التقاط صورة للراكب من رأسه حتى منطقة الخصر وإذ اشتبه في درجة حرارته يتم التعامل مع من قبل أطباء الحجر الصحي بالمطار، ويوقع الكشف الطبي الفوري عليه قبل مغادرته للمطار وأن الكاميرات الحرارية تعد إحدى الوسائل الرئيسية الآن للتعرف على حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر «مرعي» أن الكاميرات تعتمد في عملها على أجهزة الاستشعار الحرارية بالدرجة الأولى مما يسهل على الأطقم الطبية فحص الركاب قبل وصولهم لمنطقة الجوازات وتحديد الركاب من ذوي درجات الحرارة المرتفعة.

كانت وزارة الطيران المدني قد دعمت مطار الغردقة الدولي ب ٦ كاميرات حرارية متطورة وتم توزيعها على صالات الوصول الدولي والمدخل الخاص بالعاملين بالمطار.