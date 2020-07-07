محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال اللواء عادل العمدة، الخبير العسكري، المستشار بأكاديمية ناصر، إن شخصية الفريق محمد العصار كانت متفردة، وتعامل مع التهديدات التي واجهت بقاء الدولة المصرية إبان ثورة 25 يناير باحترافية شديدة، وكان عونا كبيرا للقيادة السياسية في مصر لفترات طويلة.
وأضاف العمدة، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الفريق العصار على المستوى العلمي طور بعض المناهج بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لتتواءم مع مستجدات العصر الحالي، وساهم في العلاقات العسكرية المصرية وتوازنها مع بعض القوى العالمية.
وأشار المستشار بأكاديمية ناصر، إلى أن الفريق العصار قام بالعديد من الموائمات والمبادرات والتكتيكات للحفاظ على الدولة المصرية، وأحدث الكثير من عمليات التطوير في وزارة الإنتاج الحربي بشكل لم يحدث من قبل، وهو دليل على أن مصر ولادة وقادرة على إنتاج الكوادر والمواهب طوال الوقت وفي كل المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري: الفريق العصار طور مناهج أكاديمية ناصر لتوائم مستجدات العصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.