"حبس صفوت الشريف وتفاصيل جريمة صحراء أطفيح".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

إصابة شخص بطلقة بالخطأ في مشاجرة بالبدرشين

أصيب شخص بطلق ناري بالخطأ إثر مشاجرة بين عائلتين بمركز البدرشين جنوب الجيزة، الثلاثاء.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بقرية العزيزية.

انتشال جثة "غريق العياط" بعد 48 ساعة من البحث

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الثلاثاء، جثة طالب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز العياط.

48 ساعة من أعمال البحث والتمشيط التي أجراها رجال الإنقاذ النهري "الضفادع البشرية" بمشاركة الأهالي كُللت بانتشال جثمان المتوفى.

دعوى قضائية تطالب بوقف تطبيق "تيك توك" في مصر

أقام المحاميان حـميدو جميل ووليد جواد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تطبيق التيك توك من مصر.

تأجيل استئناف سما المصري على حبسها 3 سنوات بقضية التحريض على الدعارة لجلسة 9 أغسطس

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أجلت المحكمة الاقتصادية، نظر استئناف سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات بتهمة التحريض على الدعارة لجلسة 9 أغسطس المقبل.

رفض الزواج منها فكان عقابة الموت.. تفاصيل مقتل شاب على يد حبيبته بالسويس

اتفقت ربة منزل مع سائقين على قتل عاطل، بعدما رفض إتمام زواجهما في السويس، وتمكن قطاع الأمن العام من كشف غموض الواقعة وضبط المتهمين.

ضبط أدمن صفحة "علمي رياضة وعلوم" لتسريب الامتحانات عبر "واتس آب" بالإسماعيلية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، طالب بالإسماعيلية لقيامه بإدارة مجموعة على تطبيق "واتس آب" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

"توصيلة الموت".. كشف غموض مقتل سائق توك توك في سوهاج

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطل قتل سائق لسرقة مركبته توك توك في سوهاج.

ماذا حدث في جريمة صحراء أطفيح؟ (القصة الكاملة)

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ضبط مرتكبىي واقعة مقتل سائق والعثور على جثته بمركز أطفيح، بقصد السرقة لوجود خلافات مالية.

تبلغ لمركز شرطة أطفيح بالعثور على جثة سائق سيارة نقل "فنطاس مياه" ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية بمنطقة الإرسال بدائرة المركز بالقرب من الطريق الدولي وجانبه الأيمن مغطى بالرمال وفي حالة تحلل كامل.

النقض تأمر بحبس صفوت الشريف بـ"الكسب غير المشروع" لحين الفصل في الطعن

حجزت محكمة النقض طعن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، لجلسة 15 سبتمبر للنطق بالحكم.