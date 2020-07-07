المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق شقة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقا محدودا في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بوقوع حريق في وحدة سكنية بنطاق مدينة 6 أكتوبر. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء تنسيقا مع قطاع إطفاء أكتوبر، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأمكن السيطرة على الحريق. المعاينة الأولية كشفت عن نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية، دون وقوع أي إصابات.

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