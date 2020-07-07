أخبار مصر | بعد ساعة من وفاة زوجها.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن الاجتماعي

توفت منذ قليل أميمه رياض القباج، شقيقة وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، نتيجة أزمة قلبية عقب سماع خبر وفاة زوجها منذ ساعة فقط.

كان قد توفي منذ قليل زوج شقيقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جمال سعد الدين نتيجة سكتة قلبية.

محطات في حياة القباج

شغلت العديد من المناصب بالمنظمات الدولية قبل أن تتولى العمل بالتضامن، حيث عُيِّنَت مسؤولة على برنامج تكافل وكرامة، الذي يستهدف الأسر الأكثر فقرًا. وشاركت في عدد كبير من الملفات بوزارة التضامن منها "ذوي الإعاقة، ومعاشات الطفل اليتيم، وتكافل وكرامة، والضمان، والمعاشات الاستثنائية، وغيرها". وساهمت في برامج الحماية الاجتماعية، من حيث تعديل قانون الضمان الاجتماعي لمستحقي معاش "الضمان الاجتماعي" و"تكافل وكرامة".

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كما شاركت الوزارة بخطة مراجعة المستفيدين من معاش الضمان، وتنقية غير المستحقين، وإعادة تسجيل المعاشات الضمانية. - من مواليد 10 نوفمبر 1965. - الخلفية التعليمية - دكتوراه (غير مكتملة) في العلوم السياسية/ العلاقات الدولية – جامعة أوتاوا – كندا - 1997. - ماجيستير العلوم السياسية/ حكومات مقارنة - العلاقات الدولية، جامعة كارلتون – كندا – 1992. - بكالوريوس العلوم السياسسة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة – 1987.

التاريخ الوظيفي: - من شهر أبريل 2015 الوقت الحالي، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية والمسئوليات. - في أول أغسطس 2014 حتي إبريل 2015، مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير برنامج الدعم النقدي. - أول مايو 2013 حتى يوليو 2014، صاحب ومدير مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحوث والاستشارات "MENARC" ومستشار للتخطيط والرصد والتقييم ورئيسة الشبكة المصرية للبحوث والتقييم، أول جمعية تقييم في مصر "مسجلة رسميا تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي".

من أول أكتوبر 2007 حتى أبريل 2013 مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم والسياسات العامة منظمة اليونيسف مكتب مصر. - من مارس 2005 حتى سبتمبر 2007، مدير برنامج حماية الأطفال. من مايو 2003 حتى فبراير 2005 استشاري التخطيط الاستراتيجي. - من نوفمبر 1999 حتى مايو 2003، نائب مدير المؤسسة.

من مارس 1997 حتى أكتوبر 1999، مدير برامج ومسئول النوع الاجتماعي المجلس القومي للسيدات الزنجيات. - من أكتوبر 1995 حتى مايو 1997، باحث ومساعد مدرس بكلية العلوم الاجتماعية، قسم العلوم السياسية جامعة أوتاو. - من أكتوبر 1988 حتى سبتمبر 1990 مساعد باحث/ مترجم مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. - من سبتمبر 1995 حتى 1997 مساعد باحث مساعد في العلوم السياسية جامعة "أوتاوا - كندا".