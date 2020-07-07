شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة وزيرة التضامن الاجتماعى وزوجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفيت أميمة القباج، شقيقة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وزوجها، الثلاثاء. وأوضح الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، في بيان الثلاثاء، أن الوزيرة في طريقها إلى المقابر بطريق الفيوم بصحبة عائلتها، داعيا الله أن يتغمد الفقيدين بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 76,222

تعافي 21,238

وفيات 3,422

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