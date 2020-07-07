شكرا لقرائتكم خبر عن النمنم: الإخوان يسعون لاحتلال سيناء وإسقاط الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف الجيش المصري منذ تأسيسها، وفور وصولها للحكم كان الهدف واضحا بضرب الجيش المصري.

وأضاف النمنم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»: «كل التحية للشؤون المعنوية للقوات المسلحة الذي قدموا ملحمة في رمضان الماضي من خلال مسلسل الاختيار».

وتابع: «الإخوان يسعون لاحتلال سيناء وإسقاط الدولة المصرية، ولولا الدور العظيم للجيش المصري لنفذ الإخوان ما يحاول تنفيذ فايز السراج تنفيذه في ليبيا حاليا».