شكرا لقرائتكم خبر عن أول دعوى قضائية تطالب بوقف «تيك توك» في مصر: «يروج للعري والإباحية والبلطجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت محكمة القضاء الإداري، أول دعوى قضائية تطالب بوقف تطبيق «تيك توك» بدعوى ترويجه «العنف والبلطجة»، وإلزام جهة الإدارة المتمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كافة الإجراءات لمنع تحميل التطبيق داخل مصر «لما يمثله من خطر بالغ على القيم المجتمعية والسلم والاستقرار الاجتماعي».

وطلبت الدعوى بإلزام وزارة الاتصالات بمطالبة شركتي «جوجل» و«أبل» بحذف التطبيق من متاجرها سواء «جوجل بلاي» أو «أبل ستو»ر في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حظر وحجب المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

جاء في الدعوى أن «تيك توك يروج لمقاطع العرى والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة، ما يؤثر بشكل سلبى على المجتمع، خاصة الأطفال والشباب».

وأضافت أن «كثيرا من الفتيات لجأن إلى العرى وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا».