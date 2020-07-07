شكرا لقرائتكم خبر عن «باكل مانجة وعايش».. أول تعليق من الطبيب المعالج لـ«رجاء الجداوي» على خبر وفاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد خالد، الطبيب المعالج للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنه بحالة جيدة منذ أكثر من أسبوع، وكشف أنه متواجد في البيت بعد أن ظل في العزل لمدة 21 يومًا، وبعد ذلك ذهبت جميع الأعراض الخاصة بفيروس «كورونا».

وأضاف خالد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث، أنه متواجد في البيت وسيعود للعمل مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أنه استقبل خبر وفاته المنتشر على السوشيال ميديا وبعض المواقع بنوع من عدم الفهم، مؤكدًا: «فيه واحد كلمنى وقالى انت فين قولت له أنا باكل مانجة وعايش».

وأشار إلى أن أسرته بالكامل بصحة جيدة ولا يعانى منهم أحد من أي أعراض، وطالب من الجميع تحري الدقة قبل نشر أي خبر.