شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مصر على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بخصوص ملء سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد بشأن ملء سد النهضة دون الإضرار بمصر، تعتبر مخالفة لكل التعهدات التي نتفاوض بشأنها في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا في فترة من المفاوضات التي بدأت منذ 4 أيام برعاية أفريقية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بناء على دعوة وجهت من رئيس دولة جنوب أفريقيا باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي.

وأضاف «السباعي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» مساء الثلاثاء، أن مصر كما هو معروف عنها تتخذ كل الطرق لتقريب وجهات النظر والحلول السلمية، موضحًا أنه لم يتم الانتهاء بشكل نهائي من بناء سد النهضة.

وأشار إلى أنه لا مبرر للجانب الإثيوبي بأي شكل من الأشكال في قضية ملء سد النهضة، موضحًا أن مصر قضت أكثر من 40 ساعة في جلسات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، طبقًا لمخرجات القمة المصغرة يوم 26 يونيو بوجود رؤساء الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.