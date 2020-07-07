شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الغوص» بالبحر الأحمر تحذر من استئناف النشاط قبل الحصول على الشهادة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر ملاك اللنشات السياحية من استئناف النشاط قبل الحصول على شهادة السلامة الصحية من وزارتي السياحة والصحة والالتزام بالضوابط والشروط المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للغرفة، الثلاثاء، أن الضوابط والاشتراطات الخاصة بشأن استئناف أنشطة الغوص والأنشطة البحرية للمُنشآت الحاصلة على ترخيص ساري من وزارة السياحة وعلى شهادة السلامة الصحية طبقاً للضوابط والإجراءات الإحترازية الوقائية لمُكافحة كورونا، والمُعتمدة من مجلس الوزراء.

وطبقاً للضوابط، لا يجوز لأى منشأة سياحية «مراكز الغوص ويخوت السفارى ومراكز الأنشطة البحرية» الحاصلة على ترخيص ساري من وزارة السياحة، استئناف مزاولة أنشطة الغوص والأنشطة البحرية دون الحصول على شهادة السلامة الصحية ودون إجراء الفحص المطلوب الذي يُمكِن المُنشأة من الحصول على شهادة السلامة الصحية اللازمة لإستئناف النشاط.

وناشدت الغرفة أي مُنشأة سياحية ترغب في استئناف أنشطة الغوص والأنشطة البحرية التقدم بطلب للحصول على شهادة السلامة الصحية لاستئناف النشاط طبقاُ للضوابط والإجراءات التي سبق الإعلان عنها، وأى مُنشأة ستقوم بمُزاولة النشاط بالمُخالفة ستتعرض لإلغاء ترخيصها الصادر من وزارة السياحة.

وكشف هشام جبر، رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، أن عدد المنشآت التي تقدمت بطلبات للغرفة لاستئناف التشغيل وفقا للضوابط والإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار بلغ 81 منشأة، ما بين مراكز غوص ويخوت سفاري ومراكز أنشطة بحرية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأوضح «جبر» أن هناك لجنة فحص مشتركة بين الغرفة والطب الوقائي التابع لوزارة الصحة ووزارة السياحة والآثار وممثلين من المحافظات المعنية، بأات أعمالها بعمل زيارات للمنشآت التي تقدمت بطلبات التشغيل للوقوف على تطبيق ضوابط وإجراءات السلامة الصحية المعتمدة.

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