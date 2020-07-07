شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل كفر الدوار» في البحيرة تجرى عملية ولادة قيصرية لمصابة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد، عن إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة محتجزة في المستشفى للعلاج من الفيروس.

وقال الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفي، في بيان، الثلاثاء، إن إدارة المستشفى تتقدم بالشكر إلى الفريق الطبي على مجهوده في إجراء العملية، موضحًا أن الفريق تكون من الدكتورة منى عبدالغنى، أخصائية النساء والولادة، والدكتور أيمن سعيد أخصائي التخدير، والدكتورة نهلة عبدالحميد أخصائية الأطفال، وفريق التمريض المكون من رئيسة صالح وعزيزة الشريف ومنى أحمد عبدالعال، وفايزة عبداللطيف وسامية على.

وأكد «زايد» أن حالة السيدة بعد الولادة مستقرة وبصحة جيدة، وأن المولود أيضًا بصحة جيدة وحالته سلبية تجاه الفيروس، وتم وضعه في حضانة المستشفى وتخصيص فريق من التمريض لرعايته.