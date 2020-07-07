شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبحث توفير التمويل اللازم لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث توفير التمويل اللازم لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوى، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية مشروع الإسكان الاجتماعى كإحدى آليات الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توفير وحدات لائقة لشريحة محدودى الدخل والشباب بأسعار مناسبة، على فترات سداد ممتدة، إضافة إلى ما يوفره هذا المشروع من فرص العمل، ولذا فالحكومة حريصة على الإسراع بمعدلات تنفيذه، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، ولذا يجب توفير التمويل اللازم لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعى لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس، خاصة أن وزارة الإسكان بدأت في توفير الأراضى اللازمة لهذه الوحدات.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه عقب مناقشات الاجتماع، تم الاتفاق على أن يتولى البنك المركزي توفير التمويل المطلوب بفائدة ميسرة، تتحمل جزء منها وزارة المالية، حيث سيتم توفير نحو 30 مليار جنيه على 3 سنوات، حيث من المقرر أن يكون الطرح الأول للوحدات في حدود 120 ألف وحدة سكنية.