شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 400 ألف كمامة قماش دفعة أولى لطرحها على بطاقات التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الشركات المنتجة لكمامات القماش، الثلاثاء، توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها على بقالين التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه، في إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وقامت الشركات المنتجة بتوريد ما يقرب من 400 ألف كمامة قماش كدفعة أولى، على أن يتم توريد الكمامات المتعاقد عليها بشكل مستمر لتصل حتى نهاية شهر يوليو الجارى من 19 مليون إلى 20 مليون كمامة، وقد تزيد عن ذلك وفقا لمعدلات انتاج الشركات، حيث تم توريد الكمامات في محافظات الشرقية والإسكندرية، كما تم توريد ايضا كمامات في بعض محافظات الوجه القبلى، كما سيتم توريد الكمامات بشكل مستمرة لتصل كافة المحافظات وذلك وفقا لمعدلات إنتاج الشركات.

يأتى ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة مهمتها للمرور الدورى والميداني على المخازن التابعة لشركات الجملة للتأكد من تطابق المواصفات الفنية بين ما هو مورد وببن ما هو متعاقد عليه لافتا إلى أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائى وجار الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التمويني.