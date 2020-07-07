«التموين»: استحداث خدمة البحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلكترونيًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، استحداث خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة، الأمر الذي من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.
وقال «عشماوي» إنه تفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية، حيث تم إيفاد عدد 9 من الفاحصين الفنيين بالإدارة للمشاركة في ورش العمل التي عقدت في دولة اليابان وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية «JPO» على هامش فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» الذي عقد بجنيف وسيستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات من تاريخ التوقيع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الثلاثاء، للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام إدارة العلامات مع إتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.
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