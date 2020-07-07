شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تكشف التفاصيل النهائية والحاسمة في ملف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن قضية سد النهضة من أهم القضايا المثارة حاليًا في الشارع المصري والشارع العالمي، لما لها من آثار على الوضع الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر في جولة مفاوضات لليوم الثانى على التوالي بدعوة من دولة جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وأضاف «السباعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نبض مصر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه تم التعامل بالاستجابة من الجانب المصري والذي يُرسخ دائمًا لأي بادرة قد توافق لحل الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أنه تم مواصلة مفاوضات سد النهضة لليوم الثانى على التوالي ولكن بشكل مختلف بحيث تم الاجتماع مع كل دولة بشكل منفرد لعمل مباحثات ومع المراقبين والذين يمثلون الاتحاد الإفريقي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: «كان حاضر المفاوضات هيئة المكتب ومفوضي الاتحاد الإفريقي وممثلي الاتحاد الأوروبي»، مشيرًا إلى أن كل دولة لديها فرصة تم الاجتماع معها لوضع وجهة نظرها لألية التشغيل وذلك لمدة ساعتين متواصلين في سبيل التوصل لوجهة نظر متكاملة على الوضع والقضية بصفة عامة.

وأوضح أنه لم يكن هناك توافقًا على بعض النقاط الجوهرية حتى أمس الأحد، متمنيًا خلال استكمال المفاوضات غدا الثلاثاء في وجود المراقبين أن يكون هناك تقاربًا بين الأطراف وشكل مختلف في المفاوضات، مشيرًا إلى أن هناك بعض النقاط الجوهرية المُختلف عليها بين جميع الأطراف سواء من الجانب الفنى أو الجانب القانوني وأن يكون هناك إرادة حقيقية بين الدول الثلاث مع توفير حسن النية بين جميع الأطراف للوصول إلى التوافق المنشود.