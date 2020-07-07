شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين هيئة سلامة الغذاء ومعهد تكنولوجيا الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة إيمان محمد سالم، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، بروتوكول تعاون مع الدكتور إيهاب مراد، القائم بأعمال المدير التنفيذية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، في مجال تقديم خدمات فحوص وإختبارات العينات الغذائية، بحضور الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن البرتوكول هو الخامس الذي يوقع بين مركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء، ويضاف إلى النجاحات التي حققتها وزارة الزراعة بتوقيع عقود تهدف إلى الاستفادة من إمكانيات المعامل التابعة للوزارة بمختلف الموانئ والمنافذ الحدودية فيما يتعلق بمعامل معهد صحة الحيوان لدعم دور هيئة سلامة الغذاء في توفير غذاء آمن للمواطنين.

أضاف «سليمان» أن الهدف من التوقيع ليس توفير الغذاء الآمن للمواطن المصري فقط، ولكن توفير منتج يتميز بالجودة العالية للسوق التصديري بما يؤكد أن الصادرات المصرية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية جنبا إلى جنب مع الاهتمام بصحة المواطن في الداخل لتحقيق الشفافية في ملف الغذاء الآمن.

وأوضح أن مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الأجهزة المعنية والمعامل المعتمدة يقوم برصد حالة المنتجات الغذائية خلال مرحلة الزراعية والاستفادة من إمكانيات معمل متبقيات المبيدات في الأغذية كأحد أدوات ضمان الجودة من مرحلة الزراعة إلى الأسواق، مشيرا إلى مواصلة التعاون المشترك من خلال إمداد هيئة سلامة الغذاء بالكوادر المدربة بهدف الارتقاء بسلامة الغذاء والمواطن المصري المسؤول عن التصدير إلى الخارج.

من جهته، قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن البرتوكول يستهدف تحليل عينات من المنتجات الغذائية بالأسواق والمطاعم، ويأتي ضمن عدد من برتوكولات التعاون للاستفادة من معامل وزارة الزراعة مثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات ومعامل معهد صحة الحيوان والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، موضحا أن بروتوكول معهد تكنولوجيا الأغذية يأتي ضمن التوجهات الجديدة للهيئة في التعامل مع مختلف المعامل التابعة للوزارة والمعامل الأخرى.

أضاف «منصور» أن الهيئة على مسافة واحد من جميع المعامل المعتمدة التي تتوافق مع اشتراطات الهيئة المتعلقة بتحليل عينات غذائية، مشيرا إلى أن معهد تكنولوجيا الأغذية من المعاهد التي ساهمت في دعم رسالة هيئة سلامة الغذاء وتدريب عدد من العاملين في الهيئة منذ بداية أعمالها رسميا، وهو «دور نقدره كما نقدر دور وزارة الزراعة في منظومة سلامة الغذاء».

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وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن «الهيئة تحرص على دورها الرقابي في مرحلة ما بعد حصاد المنتجات الزراعية، والرقابة على هذه المنتجات خلال مراحل الزراعة هو حق أصيل لوزارة الزراعة تعمل كل الأجهزة التابعة لهيئة سلامة الغذاء على دعم هذا الدور».