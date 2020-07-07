شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز قياس الحرارة عطلان.. «عمليات الثانوية الأزهرية» تلغي ندب 10 مراقبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن امتحان مادة الأدب والنصوص للقسم العلمي، الثلاثاء، مر دون شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان، أو عدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان، أو وجود أي نقاط من خارج المنهج، مشيدًا بحالة الالتزام والانضباط والهدوء التي سادت طوال فترة الامتحانات، سواء من الطلاب أو المراقبين.

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أن لجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت من ضبط وتسجيل عدد من حالات الغش والمخالفات، وتمثلت الحالات في الآتي: «1» حالة غش بالهاتف المحمول.- إلغاء ندب «10» أعضاء للإخلال بالواجب الوظيفي.- قبول عذر «3» أعضاء نظرًا لظروفهم الصحية.- تعطل عدد «1» جهاز قياس درجة الحرارة وتم استبداله على الفور.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019-2020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبًا، بإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بجميع المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي، وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى عن 12 طالبًا.