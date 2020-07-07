شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة الوطنية» تنعى الكاتب محمد علي إبراهيم: قامة صحفية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، بخالص التعازي في وفاة القامة الصحفية الكبيرة الكاتب الصحفي محمد على إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، داعية المولي عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 76,222

تعافي 21,238

وفيات 3,422

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