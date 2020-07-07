الأعلى للإعلام ينعى رئيس تحرير الجمهورية الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، وتقدم بخالص العزاء لأسرته وزملائه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، بخالص التعازي في وفاة الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. وكان الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم، توفي فجر اليوم عن عمر يناهز ٧٠ عاما، ودفن بمقابر الأسرة بطريق السويس.

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