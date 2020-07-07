وزير الأوقاف يوجه باستكمال علاج إمام بالشرقية على نفقة الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الثلاثاء، باستكمال علاج الشيخ أشرف سعيد محمد الهادي شورب إمام وخطيب بإدارة أوقاف مشتول السوق بمديرية أوقاف الشرقية، على نفقة الوزارة، من باب البر، بمستشفى الدعاة.

وكان بعض الأئمة قد وجهوا نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لعلاج إمام وخطيب بمديرية الشرقية، على نفقة الوزارة، بمستشفى الدعاة، وهو استجاب له وزير الأوقاف على الفور.

وأعربت وزارة الأوقاف، عن خالص أمنياتها للشيخ أشرف سعيد محمد الهادي، بالشفاء العاجل.