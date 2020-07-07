حبس 3 عاطلين بحوزتهم ربع كيلو هيروين بقصد الاتجار في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت نيابة حلوان، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزتهما ربع كيلو هيروين قبل بيعه على عملائهم في منطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.
ونجحت حملة أمنية لرجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، في ضبط 3 عاطلين لهما معلومات مسجلة، حال تواجدهم بمنطقة سكنهم في حلوان وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - مبلغ مالي – 4 هاتف محمول – سلاح أبيض ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
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