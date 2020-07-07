بالفيديو.. هدية الداخلية للمواطنين احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسرة المصرية، أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل المرحلة الثالثة عشر من مبادرة "كلنا واحد"؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية.

وواصلت الوزارة إيفاد قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير السلع والمنتجات من خلال المبادرة والتى تستمر حتى يوم 10 يوليو الجاري بـ360 فرعا للسلاسل التجارية الكبرى على مستوى الجمهورية.

Advertisements

وتأتي المبادرة تنسيقا بين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.