انتشال جثة "غريق العياط" بعد 48 ساعة من البحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الثلاثاء، جثة طالب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز العياط. 48 ساعة من أعمال البحث والتمشيط التي أجراها رجال الإنقاذ النهري "الضفادع البشرية" بمشاركة الأهالي كُللت بانتشال جثمان المتوفى. Advertisements البداية تعود إلى تلقي العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة بغرق طالب يدعى "خ.ن." بنهر النيل بمنطقة المساندة. ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرقة الإنقاذ النهري لإجراء مسح شامل للمنطقة التي غرق فيها الطالب حتى جرى انتشاله. تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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