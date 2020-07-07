بالفيديو.. مباحث التموين تفسد خطة محتكري السلع والكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تتصدى أجهزة وزارة الداخلية لمحاولات البعض لاستغلال أزمة كورونا لتحقيق أرباح غير مشروعة بحجب السلع عن التداول ورفع أسعارها.

جهود الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام أسفرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن ضبط 55 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع بالقليوبية، والقبض على 4 أشخاص قائمين على نقل وتصنيع 85 ألف كمامة طبية داخل شركة بدون ترخيص بالقاهرة.

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بالانتقال إلى جهود ضبط السلع الفاسدة منتهية الصلاحية، تمكنت حملات مباحث التموين من ضبط 14 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك، وضبط القائم على مصنع لتعبئة الأعشاب بالإسكندرية بحوزته 2 طن مواد عطارة مجهولة المصدر.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.