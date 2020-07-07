"زحمة الذروة المسائية".. خريطة الكثافات في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثفات مرورية متحركة رصدتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الثلاثاء.

زحام معتاد أعلى محور 26 يوليو اتجاه محور أحمد عرابي، وكثافات مرتفعة أعلى منطقة المنصورية حتى نفق فودافون، وأعلى كوبري 15 مايو اتجاه الدائري، الأمر نفسه للقادم من محور صفط اللبن اتجاه الدائري.

ورصدت الغرفة من خلال كاميرات المراقبة والخدمات المرورية المنتشرة بالمحاور الرئيسية زحاما بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بدءا من محطة شبرا الخيمة حتى الطريق الدائري.

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في العاصمة، رصدت الغرفة تباطؤ بطريق الأوتوستراد من كوبري التونسي للطريق الدائري، وكورنيش النيل من بمحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" في الاتجاهين.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من منطقة الزمالك لميدان رمسيس ومن الأوتوستراد للدمرداش.

بالانتقال إلى محاور محافظة الجيزة، رصدت غرفة العمليات كثافات معتادة بشارعي الهرم وفيصل وميدان الجيزة، الأمر نفسه بشارعي الجامعة والسودان.