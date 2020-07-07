أخبار مصر | الأحدث في العالم.. مصر تتسلم الطائرة السادسة من طراز إيرباص

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأحدث في العالم.. مصر تتسلم الطائرة السادسة من طراز إيرباص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، الطائرة السادسة الجديدة بحروف تسجيل SU-GFO من طراز إيرباص A320neo قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا.

وتعد الطائرة الجديدة هي الثانية من نفس الطراز التي تتسلمها الشركة الوطنية خلال شهر يوليو الحالي.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الطائرة تعد السادسة من طراز الإيرباص A320Neo من إجمالي 8 طائرات متعاقد عليهم من نفس الطراز يصل جميعهم خلال العام الجاري".

وتابع: التزامنا باستلام الطائرات الجديدة يؤكد على إصرار الشركة على تحدي كل الظروف ومواصلة استراتيجيتها وهو ما تعمل عليه مصر للطيران في الفترة الأخيرة، فنحن ملتزمون بتقديم وتعزيز الخدمة المتميزة للعملاء من خلال انضمام أحدث الطائرات ذات مستويات الراحة والرفاهية العالية.

من جانبه أكد الطيار عمرو أبو العنيين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن هذا الطراز ذات المدى المتوسط يخدم شبكة مصر للطيران ويعزز من قدرتها التنافسية لما يتمتع به من كفاءة واقتصاديات في التشغيل ونحن سعداء بأننا من أول الشركات في المنطقة التي تعاقدت عليه مع شركائنا في الصناعة.

في سياق آخر، استقبلت مدينة الغردقة 271 سائحًا في إطار استئناف حركة السياحة الوافدة إلي مصر منذ أوائل يوليو الجاري.

واستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الثلاثاء، رحلتين طيران إحداهما قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك علي متنهما 130 سائح بيلاروسي، والأخري من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنها 141 سائح أوكراني.

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وقامت المكاتب الداخلية للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

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قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن ١١ فندقا بأربعة محافظات هي القاهرة الكبري والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار إلى أن ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأضاف أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بالقاهرة الكبري هما المنار، ونوران، و٧ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هما ذهبية، وجراند أوتيل، ومنتجع جراند، وجيما، وأبو دباب دايفنج لودج، واوبروي سهل حشيش، وريستا ريف، وفندق واحد بمحافظة بني سويف هو فندق سميراميس، وفندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق جرين هاوس.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٤٩٨ فندقا ب ٢٠ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.