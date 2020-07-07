أخبار مصر | نشطاء إلى منى منير: تسعى للشهرة على حساب سمعة فتيات ضحايا التحرش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نشطاء إلى منى منير: تسعى للشهرة على حساب سمعة فتيات ضحايا التحرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، النائبة منى منير التي تسعى للشهرة على حساب سمعة فتيات ضحايا التحرش. وقال رواد السوشيال: "النائبة المغمورة منى منير تسعى للشهرة على حساب سمعة فتيات ضحايا التحرش.. وتروج بأن بياناتهم أصبحت متاحة وذلك على غير الحقيقة". وأكد رواد السوشيال: "النائبة المغمورة لا يهمها سمعة الفتيات بقدر ما يهمها الشهرة". وأوضح رواد السوشيال: " النائبة المغمورة تريد تحقيق مجد ذاتي على حساب سمعة الفتيات".

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