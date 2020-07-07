أخبار مصر | التعليم عن صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية: سيتم عقد اجتماع مع واضعي الأسئلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم عن صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية: سيتم عقد اجتماع مع واضعي الأسئلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم عقد اجتماع بالفيديو مع واضعي الأسئلة ومصححي مادتي الفيزياء والتاريخ للوقوف على حقيقة الشكوى الصادرة من بعض الطلاب.

وأكد "حجازي" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تصحيح عينة عاجلة للتأكد من نقاط الصعوبة في امتحان المادتين.

وكان طلاب الثانوية العامة، أدوا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، واشتكى عدد كبير من الطلاب من صعوبة المادتين، وعدم قدرتهم على حل الكثير من الأسئلة داخل الامتحان.

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وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).

ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.