أخبار مصر | في هذا الموعد.. صرف معاشات يوليو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر في هذا الموعد.. صرف معاشات يوليو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر يوليو، اعتبارًا من غد الأربعاء، لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أكدت أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تواصل اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية، استعدادا لصرف معاشات شهر يوليو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف ونظرًا لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم، قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التى سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضى للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يوليو.