أخبار مصر | وزير الشباب يشارك في ملتقى الشركات العاملة بالاستثمار الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب يشارك في ملتقى الشركات العاملة بالاستثمار الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يوم الخميس المقبل، في الملتقى الدولي الأول الرقمي للتسويق والاستثمار في صناعة الرياضة، في ظل تحديات فيروس كورونا المستجد.

يُنظم المؤتمر، الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.

كما يشارك بالملتقى، عدد من الوزارات المعنية بالشأن الرياضي، ومنها وزارة الرياضة الإسبانية، ومجلس الشارقة الرياضي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمعهد الدولى للإدارة الرياضية بهولندا المتخصص في تطوير الرياضة، ونخبة من خبراء الإقتصاد المتخصصين في المجال الرياضي من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وخبراء التسويق بعدد من أشهر اندية أوروبا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الكيانات الإقتصادية.

وفى هذا الصدد، تعرض وزارة الشباب والرياضة المصرية خلال الملتقى، فرصها الاستثمارية في منشآتها الشبابية والرياضية.

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جدير بالذكر أن الملتقى يُعقد على جلستين يشارك فيهما أكثر من ٢٤ متحدثا، وتتناول الجلستان مستقبل صناعة الرياضة، وعقود الرعاية، دور التطوير للمنشآت الرياضية وعلاقته بالاستثمار الرياضي، والسياحة الرياضية، والتأثيرات الاقتصادية على الاتحادات والأندية الرياضية، وتطوير الأندية الأفريقية، ودور وزارات الرياضة والحكومات في تدعيم الرياضة وذلك في ظل الأزمة العالمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.