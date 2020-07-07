أخبار مصر | إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنهاء خدمة أحمد عبدالفتاح محمد الحداد، إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، وذلك لانقطاعه عن العمل.

وقالت الوزارة: من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من العمل بالمساجد، على أي نحو كان أو إمامة المصلين أو صعود المنبر أو إلقاء الدروس.