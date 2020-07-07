أخبار مصر | إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنهاء خدمة أحمد عبدالفتاح محمد الحداد، إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، وذلك لانقطاعه عن العمل.
وقالت الوزارة: من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من العمل بالمساجد، على أي نحو كان أو إمامة المصلين أو صعود المنبر أو إلقاء الدروس.
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وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إعادة فتح مسجد الحسين للصلاة جزئيا في النصف الغربي من المسجد وهو الجزء البعيد تماما عن الاتصال بالمقام حفاظا على الجميع، ودفعا لأي جدل يحدث بين بعض المصلين والقائمين على شئون المسجد أو محاولة أي من المصلين تكرار ما حدث.
وأوضح أن مديرية أوقاف القاهرة وضعت خطة تفصيلية محددة بالأسماء والمسئوليات ومسئولي المتابعة بالمديرية ومهامهم غدا الثلاثاء، وتكون إعادة الفتح الجزئي فجر الأربعاء القادم.
جاء ذلك بناء على تقرير اللجنة التي تم تشكليها لمعاينة الإجراءات التي انخذتها مديرية أوقاف القاهرة لمنع تكرار ما حدث من بعض مرتادي المسجد عقب إحدى الصلوات بمخالفة تعليمات الأوقاف ومحاولتهم الاستعاضة عن زيارة المقام بالوقوف على الحائط الخارجي له، وبعد إتمام التحقيق وما ترتب عليه من محاسبة كل من ثبت تقصيره بما في ذلك من إنهاء خدمة المدير الإداري للمسجد.
وأكدت وزارة الأوقاف أن هذا الأمر تم بناء على ما تم من عمل حرم آمن يعزل مكان الصلاة عزلا تاما عن المقام، وعلى قيام مديرية أوقاف القاهرة بتعقيم المسجد كاملا، ونظرا لما للمسجد من مكانة كبيرة في نفوس المصريين جميعا ومحبي آل بيت سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في مشارق الأرض ومغاربها.