أخبار مصر | تعرف على أماكن ومواعيد قطع المياه بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أماكن ومواعيد قطع المياه بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عن قطع المياه عن عدة مناطق داخل مدينة نصر شملت (الحي السابع، شارع أبو العتاهية، عبدالحكيم رفاعي، شارع محمد لحظي، المنطقة الثامنة، المنطقة السادسة والأولى)، كما أعلنت الشركة في نفس البيان ضعف مياه عن (الحي السادس، عزبة العرب، جامعة الأزهر)، وذلك لمدة ١٨ ساعة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 9 يوليو وحتى الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة 10 يوليو 2020، نظراً لتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة مدينة نصر ما يستلزم تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع أعمال الكبارى بشارع مصطفى النحاس مع عباس العقاد ومصطفى النحاس مع شارع الطيران.

وأهابت شركة المياه في بيانها بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أعلنت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى أمس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.