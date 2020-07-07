أخبار مصر | إلغاء ندب 10 ملاحظين بامتحانات الثانوية الأزهرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء ندب 10 ملاحظين بامتحانات الثانوية الأزهرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن امتحان مادة الأدب والنصوص للقسم العلمي بالشهادة الثانوية، قد مر اليوم دون شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان، أو عدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان، أو وجود أي نقاط من خارج المنهج، مشيدًا بحالة الالتزام والانضباط والهدوء التي سادت طوال فترة الامتحانات، سواء من الطلاب أو المراقبين.
وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية،أن لجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت من ضبط وتسجيل عدد من حالات الغش والمخالفات، وتمثلت الحالات في الآتي:-
- عدد (1) حالة غش بالهاتف المحمول.
- إلغاء ندب (10) أعضاء للإخلال بالواجب الوظيفي.
- قبول عذر (3) أعضاء نظرًا لظروفهم الصحية.
- تعطل عدد (1) جهاز قياس درجة الحرارة وتم استبداله على الفور.
يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.
كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.
يشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كنيسة كانتربري: «كورونا» أظهر حاجة الإنسانية للعمل المشترك
وعقد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كنيسة كانتربري، لبحث تطوير العلاقات وتعزيز الحوار بين الأزهر وكنيسة كانتربيري، والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصًا القضايا العالمية الراهنة التي يضطلع القادة الدينيون بدور بارز ومؤثر.
وأكد الجانبان أن وباء كورونا أظهر حاجة الإنسانية للعمل المشترك أكثر من أي وقت مضى، وأبرز أهمية دور القيادات الدينية، وأهمية التعاون بينهم في مثل هذه الأزمات، كما رحب شيخ الأزهر بموقف رئيس الأساقفة لدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في مناطق الصراعات ودعم اللاجئين والفئات الأكثر احتياجًا، وأعرب عن ترحيب ودعم الأزهر لهذه المبادرة ولقرار مجلس الأمن الأخير في هذا الصدد، وهذه خطوة تدعو للأمل، وتؤكد أن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بدور حقيقي في حل النزاعات.
من جانبه، أشاد رئيس أساقفة كانتربيري بالعلاقات الاستراتيجية بين الأزهر وكنيسة كانتربيري وأنه يجب البناء عليها والاستفادة منها، مشيرًا إلى تجربة شباب «صُناع السلام» بين المؤسستين وأنها كانت تجربة مثمرة أظهرت مدى التقارب والتأثير الذي يُمكن أن تحدثه المؤسستين، وخاصة بين فئة الشباب، فخرِّيجو برنامج صناع السلام على تواصل مع بعضهما حتى اليوم رغم انتهاء البرنامج منذ سنتين، وهناك الكثير من الفعاليات المشتركة التي حققت نجاحات في طريق الحوار بين الشرق والغرب، وحرص الكنيسة الإنجليكانية علي التعاون والحوار مع الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين.