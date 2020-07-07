شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ أسرة ومسن بلا مأوى في المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت مديرية التضامن في الدقهلية، الثلاثاء، حالتين بلا مأوى من التشرد في المنصورة، في استجابة لشكوى تلقتها بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

انتقل فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن إلى مكان الحالتين «أسرة ومسن»، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات العاملة في المجال.

وبالفحص، تبين أن الحالة الأولى من منطقة «كفر البدماص» بالمنصورة، لأسرة تعرضت للتشرد بسبب صدور قرار إزالة للعقار المقيمين به، ورب الأسرة من العمالة غير المنتظمة ومعطل عن العمل بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتمكنت التضامن بعد دراسة الحالة من توفير سكن بديل بمعرفة الجمعية، وتم سداد المقدم وإيجار شهر وتوفير فرصة عمل لرب الأسرة، وتسجيل الأسرة على برنامج تكافل وكرامة، وعمل مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية قدرها 300 جنيه شهريا لمدة 6 شهور.

وبفحص الحالة الثانية، تبين أنه مسن من إحدى قرى مركز المنصورة، توفيت زوجته ورفض الإقامة مع أبنائه، ويعاني من بعض أمراض الشيخوخة، وتم توفير إقامة له بمكان مناسب تحت إشراف الجمعية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية من مديرية التضامن.

Advertisements