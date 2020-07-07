شكرا لقرائتكم خبر عن تأخرت لما بعد 10 مساءً.. محافظة الجيزة تعلن غلق 20 مقهى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وعلي رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وأشار المحافظ في بيان، الثلاثاء، إلى أن مراكز ومدن وأحياء المحافظة تواصل المرور الدوري على الأسواق والمقاهي والمطاعم، وإزالة الإشغالات ومتابعة التزام المنشآت بقرارات التخفيف ومواعيد الغلق المقررة.

وذكر أن الحملات أسفرت عن إزالة عشرات من حالات التعديات على حرم الطريق بشارع المنيرة الرئيسي بحي شمال حيث تمت إزالة الأوتاد الحديدية والفتارين والأكشاك المخالفة والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية بالشارع.

كما تم غلق وتشميع ٥ محلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق بقطاع المنيب بحي جنوب الجيزة بالإضافة إلى رصد ٢ كافيه بدون ترخيص في محيط ميدان المساحة بحي الدقي، وتم الغلق ورفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم ضبط ٢٠ محلا ومقهى غير ملتزمين بمواعيد الغلق المقررة ومتعدين على حرم الطريق العام وتقدم الشيشة للمواطنين بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والعياط وأبوالنمرس وقد تم الغلق الفوري لهم واتخاذ الإجراء القانوني حيالهم، بالإضافة إلى رفع إشغالات المحال بشوارع العريش وترسا والمريوطية والعروبة والمنحل والمطبعة فيصل بأحياء الطالبية والهرم وغلق وتشميع ٧ منشآت شملت معرض سيارات بالمريوطية ومقهي وورش بمنطقه التعاون ومقاهي محال بحي الوراق لعدم الالتزام بقرارات الغلق والطاقة الاستيعابية لاستقبال المواطنين.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بتواجد 25% من القدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فضلًا عن إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهي في تمام العاشرة مساءً.

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ووجه بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.