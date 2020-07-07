شكرا لقرائتكم خبر عن محضر إثبات حالة ضد رئيس لجنة امتحانات ثانوية في المنوفية: «يفتح أوراق للطلاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت غرفة عمليات محافظة المنوفية بيانا حول سير امتحانات الثانوية العامة، الثلاثاء، من خلال رصد ومتابعة كل اللجان.

وأعلنت الغرفة تحرير محضر إثبات حالة بمدرسة الشهيد محمد عمران الثانوية، في قرية سبك الأحد بأشمون، فور ورود شكوى لغرفة العمليات من أن رئيس اللجنة يتردد على اللجان الفرعية كثيرا، ويفتح أوراق للطلاب، ما استدعى إرسال لجنة من الشؤون القانونية لعمل محضر إثبات حالة، وتم التنبيه على المراقب الأول والملاحظين والطلاب الشهود بعدم المغادرة إلا بعد ذكر أقوالهم، لكن رئيس اللجنة غادرها هو والملاحظين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانوينة حيال الواقعة.

ويبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحانات في المنوفية 32057 طالبا، وبلغ عدد الحضور 31684، وعدد الغائبين 373، بنسبة حضور 98،84%.