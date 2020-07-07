شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سائق وراكبة في تصادم قطار بـ«تاكسى» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائق وراكبة نتيجة اصطدام قطار بسيارة تاكسى عند الكوبري العلوي بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة السكة الحديد، باصطدام قطار ركاب بخط «القاهرة- الإسكندرية» بسيارة تاكسى عند مزلقان الكوبري العلوي بدمنهور.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وسيدة راكبة السيارة وتم نقلهما إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وأكد شهود عيان بوجود عطل في جرس المزلقان أدى إلى التسبب في الحادث.