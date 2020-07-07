شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يطمئن المواطنين: 30 ألف رأس ماشية استعدادًا للعيد.. ولا زيادة في الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قائلًا: «نطمئن المواطنين بتوفير كافة المنتجات».

ويتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية الطازجة من 90 إلى 100 جنيه، مع توفير كافة السلع الغذائية في كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية ودون زيادة في الأسعار، ويوجد أكثر من 30 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للوزير المصيلحى والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام ادارة العلامات مع إتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.