شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار «100 مليون صحة» لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وناشد مرعي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة من وحدات تقديم الخدمة لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمة.

وكشف أن أماكن الخدمة ستكون المركز الحضرى بمدينة الغردقة، وحدة الأمل الصحية برأس غارب، وحدة سفاجا الصحية بمدينة سفاجا، وحدة المستعمرة بمدينة القصير، وحدة طب الأسرة بمرسى علم، ومستشفى الشلاتين المركزي.